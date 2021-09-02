Tekirdağ'da Karadeniz şenlikleri renkli başladı
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Tekirdağ'da Karadeniz şenlikleri renkli başladı

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Haberler | Kültür Sanat

Tekirdağ'da Karadeniz şenlikleri renkli başladı Tekirdağ'da geleneksel hale gelen Karadenizliler Yayla Şenlikleri renkli başladı.

Tekirdağ'da Karadeniz şenlikleri renkli başladı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da geleneksel hale gelen Karadenizliler Yayla Şenlikleri renkli başladı.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 17'incisi düzenlenen Yayla Şenlikleri renkli görüntülerle başladı. Tekirdağ'ın merkez ilçe Süleymanpaşa'ya bağlı Karadeniz Mahallesi'nde düzenlenen şenliklere Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda Karadenizlinin yanı sıra Tekirdağlılar da yoğun ilgi gösterdi. Karadeniz şarkılarının söylendiği şenlik Trakya'da Karadeniz havası yaşatırken, şenliğe katılan vatandaşlar kemençe ve davul eşliğinde horon oynadı. Pandemi sebebiyle bir yıl ara verilen şenlikte Karadenizliler illerine ait ürünler ve yiyecekleri de satışa sundu.

Şenlik alanını ziyaret eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Karadeniz şenlikleri başladı. Bizde Karadeniz Mahallesi'nde şenlik alanındayız. Çokta güzel stantlar kurulmuş Allah'a hamdolsun. Güzel bir organizasyon yaptılar. Allah nasip ederse hafta sonuna kadar devam edecek. Süleymanpaşa'daki herkesi bekliyoruz. Çok güzel stantlar açılmış. Hemen hemen her şey var. Hem de yöresel ürünler var. Karadeniz'in o havasını şehrimizde yaşatmak çok güzel bir duygu. Biz de Süleymanpaşa Belediyesi olarak destek konusunda elimizden geleni yaptık. Bütün Süleymanpaşalı hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

Tekirdağ'da Karadeniz şenlikleri renkli başladı
Tekirdağ'da Karadeniz şenlikleri renkli başladı
Tekirdağ'da Karadeniz şenlikleri renkli başladı
Tekirdağ'da Karadeniz şenlikleri renkli başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ

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