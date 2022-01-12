Tekirdağ'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Haberler
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Tekirdağ'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Tekirdağ'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da dün geceden bu yana süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da dün geceden bu yana süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Tekirdağ-Hayrabolu yolu Yağcı Mahallesi kesiminde kar ve fırtına nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı.

AFAD ekipleri yolda kalan araçların sürücülerine yardım etti. Karayolları ekipleri de yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Yüksek kesimlerde buzla kaplanan yolda kamyon ve tır sürücülerinin ilerlemekte güçlük çektiği gözlendi.

Saray ve Malkara

Saray ilçesinde de gece yağan sağanak, sabah yerini kara bıraktı.

İlçe merkezi ve köylerde kar yağışı devam ediyor. Karayolları ekipleri kar küreme, belediye ise cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yaptı.

Malkara ilçesinde kar ve fırtına dolayısıyla sürücüler zor anlar yaşadı.

Yolda mahsur kalanların yardımına diğer sürücüler ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait kar küreme araçları yetişti.

İlçe merkezinde ise esnaf küreklerle iş yerlerinin önündeki karı temizledi.

Tekirdağ'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Tekirdağ'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Tekirdağ'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Tekirdağ'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

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AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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