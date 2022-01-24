Tekirdağ'da kar yağışı etkili oluyor - Haberler
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Tekirdağ'da kar yağışı etkili oluyor

Tekirdağ'da kar yağışı etkili oluyor
AA / Cemal Çavdar - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Karadeniz'den gelen soğuk ve yağışlı hava daha çok sınır bölgelerde etkisini gösteriyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olduğu Saray ilçesinde kar yağışı tipi şeklinde başladı.

Sürücüler bazı bölgelerde trafikte ilerlemekte zorlandı.Sıcaklığın, yarın en düşük sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi beklenen ilçede kar yağışı gece saatlerinde etkisini yitirecek.

Öte yandan Çerkezköy, Çorlu, Kapaklı ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor.

AA / Cemal Çavdar - Son Dakika Haberleri

Karadeniz, Tekirdağ, Saray, kar, Güncel, Haber

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