Tekirdağ'da kar yağışı başladı - Haberler
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Tekirdağ'da kar yağışı başladı

AA / Ömür Çolak - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın batısında kar yağışı etkili oluyor.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın batısında kar yağışı etkili oluyor.

Malkara ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak gece saatlerinde kar yağışına dönüştü.

Yüksek kesimlerle İstanbul ve Çanakkale'ye ulaşımın sağlandığı kara yolunda yoğun kar yağışı devam ediyor. Kara yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlatıldı.

Sıcaklığın sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü ilçede kar yağışının yarın da etkili olması bekleniyor.

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AA / Ömür Çolak - Son Dakika Haberleri

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