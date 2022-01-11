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Tekirdağ'da kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gece geç saatlerde başlayan yoğun kar yağışı bölgeyi etkisi altına almaya başladı.

İSTANBUL (İHA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gece geç saatlerde başlayan yoğun kar yağışı bölgeyi etkisi altına almaya başladı.

Meteoroloji yetkilileri tarafından günlerdir yapılan uyarının ardından kar yağışı Malkara'da başladı. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece geç saatlerde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile beraber şehir trafiğindeki sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, polis ekipleri vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Balkanlar üzerinden ülkeye giriş yapan kar yağışı İstanbul'a doğru ilerlerken, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

(Erdi Kuru/İHA)

Tekirdağ'da kar yağışı başladı

Tekirdağ'da kar yağışı başladı

Tekirdağ'da kar yağışı başladı

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