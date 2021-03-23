Tekirdağ'da kar yağışı başladı
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Tekirdağ'da kar yağışı başladı

23.03.2021 02:18 | Son Güncelleme: 23.03.2021 02:26

İstanbul'un batı komşusu Tekirdağ'da yağan kar sevindirdi.

İstanbul'un batı komşusu Tekirdağ'da yağan kar sevindirdi.

Gece saatlerinde Malkara'nın Şahin Mahallesi kırsalında yağan kar, bölge sakinlerini sevindirdi. Kar yağdığını fark eden Kerim Yavuz, o anları telefonuyla görüntüledi.

"Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır"

Kar yağışının sevindirici olduğunu ifade eden Nevzat Keskinbaş da, "Ey maşallah be ya ne güzel de kar yağıyor. Trakya'nın soğuğu geri döndü. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır, inşallah her yer bembeyaz olur" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da kar yağışı başladı
Tekirdağ'da kar yağışı başladı
Tekirdağ'da kar yağışı başladı
Tekirdağ'da kar yağışı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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