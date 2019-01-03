Tekirdağ'da Kar Yağışı Başladı

Tekirdağ'da Kar Yağışı Başladı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından beklenen kar, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olmaya başladı.

Tekirdağ'da Kar Yağışı Başladı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından beklenen kar, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olmaya başladı.

Beklenen kar, akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkisini fırtına şekilde göstermeye başladı. Kar yağışının başlamasının ardından kısa sürede ilçe beyaza bürüdü. Vatandaşlar, kar yağışına hazırlıklı olduklarını belirtti.

Okulların tatil olup, olmadığı konusunda ise yetkililerden henüz açıklama yapılmadı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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