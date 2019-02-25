Tekirdağ'da Kar Temizleme Çalışmaları

Yüksek kesimlerinde kar yağışının sürdüğü Tekirdağ kent merkezinde ise yağış etkisini yitirdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve AFAD ekipleri, ana arterler ile Tekirdağ-Hayrabolu ve Tekirdağ-Malkara yolunda tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştiriyor. Şehir merkezi ve ilçelerde kapalı yol bulunmayan kentte, ulaşımda zaman zaman maddi hasarlı kazalar meydana geliyor ve trafikte aksamalar yaşanıyor.

Saatteki hızı zaman zaman 40-50 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirli bulunuyor. Hava sıcaklığının eksi 1 derece ölçüldüğü kentte, soğuk ve yağışlı havanın çarşamba gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA