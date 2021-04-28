Kanola tarlaları kente "sarı bahar"ı yaşatıyor
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Kanola tarlaları kente "sarı bahar"ı yaşatıyor

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da 118 bin dekar alanda ekimi yapılan kanolaların çiçek açmasıyla tarlalar adeta sarıya boyandı.

Tekirdağ'da 118 bin dekar alanda ekimi yapılan kanolaların çiçek açmasıyla tarlalar adeta sarıya boyandı.

Ayçiçeğine alternatif olarak ekilen kanola, hava sıcaklığı ve yağışın bitkinin istediği oranda gitmesiyle boy vererek çiçeklerini açtı.

Kentin birçok köşesini sarıya boyayan kanola çiçekleri, bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

Bazı vatandaşlar ve sürücüler, sarının en güzel tonuyla tabiatı süsleyen kanola çiçeklerinin arasında fotoğraf çektiriyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, AA muhabirine, Trakya'da kanola üretiminde ilk sırada kentin yer aldığını söyledi.

Kanolaya her geçen yıl daha fazla çiftçinin yöneldiğini anlatan Öcal, "Tekirdağ'da geçen yıl 114 bin 508 dekar alanda 37 bin 831 ton kanola yetiştirildi. Bu yıl 118 bin dekar ekim yapılan Tekirdağ'da 40 bin tona yakın kanola verimi bekleniyor. Bu yıl yağışlar da çiftçinin istediği şekilde oldu. İnşallah bu yıl verimli bir yıl olmasıyla çiftçilerimizin yüzü gülecektir." dedi.

Öcal, kanolaların çiçek açmasıyla tarlaların farklı bir güzelliğe büründüğünü ve eşsiz manzaralar sunduğunu ifade etti.

Kanola tarlaları kente 'sarı bahar'ı yaşatıyor
Kanola tarlaları kente 'sarı bahar'ı yaşatıyor
Kanola tarlaları kente 'sarı bahar'ı yaşatıyor
Kanola tarlaları kente 'sarı bahar'ı yaşatıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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