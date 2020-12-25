Tekirdağ'da kamyonun çarptığı yaya öldü
25.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:48
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Yüksel Ç'nin kullandığı 22 UE 481 plakalı kamyon, İstanbul-Tekirdağ kara yolunun 28. kilometresinde yol kenarında bekleyen Salih Tütünen'e (49) çarparak su kanalına devrildi.
Tütünen, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tütünen'in cesedi Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü Yüksel Ç. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman