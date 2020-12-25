Tekirdağ'da kamyonun çarptığı yaya öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tekirdağ'da kamyonun çarptığı yaya öldü

25.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:48
Tekirdağ'da kamyonun çarptığı yaya öldü

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Yüksel Ç'nin kullandığı 22 UE 481 plakalı kamyon, İstanbul-Tekirdağ kara yolunun 28. kilometresinde yol kenarında bekleyen Salih Tütünen'e (49) çarparak su kanalına devrildi.

Tütünen, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tütünen'in cesedi Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Yüksel Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Özlem Zengin İsmail Demir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Arto Berk Oktay Furkan Palalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kaza Bakan Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da kamyonun çarptığı yaya öldü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 14:53:34. #1.14#
title