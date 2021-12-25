Tekirdağ'da kamyonun altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonun altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonun altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Yenice Mahallesi'nde bir yağ fabrikasında çalışan Seçkin Budak (46), plakası belirtilmeyen kamyon ile fabrika içerisindeki mazot pompasına yanaşarak yakıt almak istedi.
Bu sırada ayağı kayan Budak, iş arkadaşı H.B'nin kullandığı başka bir kamyonun altına düşerek ağır yaralandı.
Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Budak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Budak'ın cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kamyon sürücüsü H.B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet