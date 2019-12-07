Tekirdağ'da kamyonette 46 düzensiz göçmen yakalandı
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Tekirdağ'da kamyonette 46 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.

07.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:58
Tekirdağ'da kamyonette 46 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Çene Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren Hayrabolu Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine kapalı kasa kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan Afganistan uyruklu 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kamyonet sürücüsü E.M. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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