Tekirdağ'da kamyonette 30 düzensiz göçmen yakalandı
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Tekirdağ'da kamyonette 30 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.

29.01.2020 09:32 | Son Güncelleme: 29.01.2020 09:32
Tekirdağ'da kamyonette 30 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.


Canhıdır Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren Hayrabolu Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine kapalı kasa kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen M.Ö, Z.Y. ve N.C.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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