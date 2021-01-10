Tekirdağ'da kamyonet kasasında 12 sığınmacı yakalandı
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Tekirdağ'da kamyonet kasasında 12 sığınmacı yakalandı

10.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 10.01.2021 12:46
Tekirdağ'da kamyonet kasasında 12 sığınmacı yakalandı

Tekirdağ'da bir kamyonetin kasasında 12 Suriye uyruklu sığınmacı yakalandı.

Tekirdağ'da bir kamyonetin kasasında 12 Suriye uyruklu sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul yönünde seyreden bir kamyoneti silah yüklü olduğu ihbarı üzerine Gündoğdu-Turgut Mahallesi'nde durdurdu.

Suriyeli sürücü O.D.A'nın kullandığı kamyonette arama yapan ekipler, kasada Suriye uyruklu 2'si çocuk 12 sığınmacı bulunduğunu belirledi.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sürücü O.D.A. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Yunanistan'a yasa dışı geçme girişimlerinin Meriç Nehri'nde şişme botlarının patlaması sonrası gerçekleşmeyen yabancı uyrukluların İstanbul'a döndükleri öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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