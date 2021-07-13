Tekirdağ'da kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Tekirdağ'da kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Tekirdağ'da kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.Ç'nin kullandığı 59 EG 381 plakalı kamyonet Tekirdağ-Malkara yolunda E.Y idaresindeki 43 EN 125 plakalı kamyona çarptı.
Kazada yaralanan E.Ç, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman