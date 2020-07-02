Tekirdağ'da kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Baver İ'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen kum yüklü kamyon, Aşağı Kalamış ile Tepeköy mahalleleri arasında devrildi.

Kazada, sürücü Baver İ. ile kamyondaki Yıldıray Çekiç yaralandı.

Ambulansla Şarköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Çekiç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA