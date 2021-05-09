Kahvehanede oyun oynayan 13 kişiye 54 bin 250 lira ceza verildi

Tekirdağ'da kahvehanede oyun oynarken yakalanan 13 kişiye 54 bin 250 lira ceza verildi.

Tekirdağ'da kahvehanede oyun oynarken yakalanan 13 kişiye 54 bin 250 lira ceza verildi.

Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Muhittin Mahallesi'nde bazı kişilerin alınan koronavirüs tedbirlerine uymayarak kahvehanede oyun oynadıklarını tespit etti.

Kahvehaneye baskın yapan ekipler, oyun oynayan 13 kişiye 54 bin 250 lira ceza yazdı, iş yeri mühürlendi.

Öte yandan kahvehane işletmecisinin polis baskınına karşı iş yerinde önlemler aldığı belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı