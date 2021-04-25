Tekirdağ'da kahvehanede oyun oynayan 12 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da kahvehanede oyun oynayan 12 kişiye para cezası

Tekirdağ'da kahvehanede oyun oynayan 12 kişiye para cezası
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kahvehanede oyun oynayarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye 49 bin lira ceza verildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kahvehanede oyun oynayarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye 49 bin lira ceza verildi.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Tekirdağ'da polis ekipleri denetimleri artırdı.

Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu halde kahvehanede oyun oynayan 12 kişiye 49 bin lira ceza yazıldı, iş yeri mühürlendi.

Öte yandan kahvehane işletmecisinin polis baskınına karşı iş yerinin giriş ve çıkışlarına özel düzenek kurarak güvenlik kamerası yerleştirdiği belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

Denetime takılınca ortalığı birbirine kattı: Aracımda 1 trilyon var, sizinle gelemem
Denetime takılınca ortalığı birbirine kattı: Aracımda 1 trilyon var, sizinle gelemem
Tartıştığı sevgilisinin kaldığı arkadaşının evi ile babasının konutunu ateşe verdi
Tartıştığı sevgilisinin kaldığı arkadaşının evi ile babasının konutunu ateşe verdi
İstanbul'da ilginç kaza: Motosikletli kurye rögara düştü
İstanbul'da ilginç kaza: Motosikletli kurye rögara düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Vedat Bilgin Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Muslera Ünal Karaman Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da kahvehanede oyun oynayan 12 kişiye para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 11:43:58. #1.14#

title