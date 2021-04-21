Kahvehanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye para cezası verildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorisindeki Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kısıtlamalara rağmen açık bulunan kahvehanedeki 15 kişiye 57 bin lira ceza uygulandı.