Tekirdağ'da kağıt yüklü tır yandı Muratlı ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muratlı ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Ç'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen tır, Müsellim Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Yangını fark ederek tırı yol kenarına park eden sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 1 saatlik çalışma sonucu söndürürken, tırda hasar oluştu.

Kaynak: AA