Kafeden para ve baklava çalan kişi güvenlik kamerasına yansıdı
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Kafeden para ve baklava çalan kişi güvenlik kamerasına yansıdı

08.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:28

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kafeden bir miktar para ve bir tepsi baklava çalan şüpheli, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kafeden bir miktar para ve bir tepsi baklava çalan şüpheli, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Omurçak Caddesi'ndeki bir kafeye sabah saatlerinde pencereden giren şüpheli, kasadaki bir miktar Türk lirası, döviz ve bozuk paraları aldı.

Şüpheli, ardından tezgahtaki ambalajlanmış bir tepsi baklavayı alarak kafeden ayrıldı. İş yerine gelen görevliler hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi.

Kafeye gelen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada hırsızlık, kafenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kafeden para ve baklava çalan kişi güvenlik kamerasına yansıdı
Kafeden para ve baklava çalan kişi güvenlik kamerasına yansıdı
Kafeden para ve baklava çalan kişi güvenlik kamerasına yansıdı
Kafeden para ve baklava çalan kişi güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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