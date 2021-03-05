Tekirdağ'da kafeden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
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Tekirdağ'da kafeden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

05.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:32
Tekirdağ'da kafeden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kafeden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kafeden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Çamlıbel Caddesi'ndeki bir kafeye gece giren 2 kişi dolaplardaki gıda malzemelerini çaldı. Sabah kafeye gelen iş yeri sahibi hırsızlığı fark ederek durumu polise bildirdi.

Polis yaptığı araştırma sonucu şüphelilerin Ç.B. ve Ö.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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