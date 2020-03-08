Tekirdağ'da kadınlara özel kahvehane açıldı
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Dünya Kadınlar Günü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, 8 Mart

Tekirdağ'da kadınlara özel kahvehane açıldı

Tekirdağ'da kadınlara özel kahvehane açıldı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 8 Mart Kadınlar Günü'nde kadınlar kahvehanesi açıldı.

08.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:08
Tekirdağ'da kadınlara özel kahvehane açıldı

Tekirdağ'da kadınlara özel kahvehane açıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 8 Mart Kadınlar Günü'nde kadınlar kahvehanesi açıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Kent Konseyi işbirliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Osmanlı Mahallesi'nde kadınlara özel kahvehane açıldı. Açılış sonrası kadınlar hep birlikte kahvehanede kahvaltı yaparken, katılımcılar tarafından kadınlara karanfil ve hediye dağıtıldı. Açılışa katılan Beyza Mercan, köyde kadınlar kahvehanesinin açılmasından çok memnun olduğunu ifade ederek, "Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Kadınlarımız için çok güzel oldu. Bundan sonra burada bol bol çay, kahve, sohbet, muhabbet edeceğiz. Onların da bir alanda toplanmaya ihtiyacı vardı. Böylesi iyi oldu onlar içinde" dedi.

Köy muhtarı Hasan Önbey ise, "Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bizim amacımız kadınları bir yerde toplamak. Onu başardık. Bundan sonra kadınlarımız için neler yapabiliriz, şimdi arkadaşlarla onu düşüneceğiz. Desteğinden dolayı Cüneyt başkana ve ekibine teşekkür ederim. Bundan sonra daha güzel olacak, biz kadınlarımıza çok önem veriyoruz" diye konuştu.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Karaküçük, açılışta yaptığı açıklamada, "Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bugün bu mekanı açacağız. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi.

Tekirdağ'da kadınlara özel kahvehane açıldı

Kaynak: İHA

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Tekirdağ'da kadınlara özel kahvehane açıldı

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