TEKİRDAĞ'DA KADINLARA KARANFİL DAĞITILARAK, KADES ANLATILDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TEKİRDAĞ'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kadınlara karanfil dağıtılarak, Kadın Destek Uygulaması(KADES) anlatıldı.
TEKİRDAĞ'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kadınlara karanfil dağıtılarak, Kadın Destek Uygulaması( Kades ) anlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir AVM'de kadınların günlerini kutladı. Ekipler, kadınlara karanfil dağıtılarak, KADES ve 'En İyi Narkotik Polis Anne' uygulaması hakkında bilgilendirme broşürleri verip, projeleri anlattı