TEKİRDAĞ'DA KADINLARA KARANFİL DAĞITILARAK, KADES ANLATILDI - Haberler

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TEKİRDAĞ'DA KADINLARA KARANFİL DAĞITILARAK, KADES ANLATILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TEKİRDAĞ'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kadınlara karanfil dağıtılarak, Kadın Destek Uygulaması(KADES) anlatıldı.

TEKİRDAĞ'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kadınlara karanfil dağıtılarak, Kadın Destek Uygulaması( Kades ) anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir AVM'de kadınların günlerini kutladı. Ekipler, kadınlara karanfil dağıtılarak, KADES ve 'En İyi Narkotik Polis Anne' uygulaması hakkında bilgilendirme broşürleri verip, projeleri anlattı

TEKİRDAĞ'DA KADINLARA KARANFİL DAĞITILARAK, KADES ANLATILDI

TEKİRDAĞ'DA KADINLARA KARANFİL DAĞITILARAK, KADES ANLATILDI

TEKİRDAĞ'DA KADINLARA KARANFİL DAĞITILARAK, KADES ANLATILDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dünya Kadınlar Günü, Emniyet Müdürlüğü, KADES, Mart, Güncel, Haberler

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