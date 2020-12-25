Tekirdağ'da kaçarken otomobille iki polise çarpan yankesicilik şüphelileri yakalandı
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Tekirdağ'da kaçarken otomobille iki polise çarpan yankesicilik şüphelileri yakalandı

25.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:47
Tekirdağ'da kaçarken otomobille iki polise çarpan yankesicilik şüphelileri yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde pazarda yankesicilik yaptıktan sonra kaçarken otomobille iki polise çarpan şüpheliler gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde pazarda yankesicilik yaptıktan sonra kaçarken otomobille iki polise çarpan şüpheliler gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, semt pazarında yankesicilik yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli Y.B'yi kovalamaca sonucu yakaladı.

Zanlının Çorlu ilçesinden 34 UV 8668 plaka otomobille geldiği bilgisi üzerine ekipler, aracı TOKİ uygulama noktasında durdurmak istedi.

Otomobiliyle iki polise çarpan sürücü kaçmaya çalışırken yakalandı. Olayda polisler hafif yaralandı.

Sürücü Ş.B. ve araçtaki eşi S.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında ve araçta 6 cep telefonu ve 13 bin lira ele geçirildi.

Y.B, Ş.B. ve S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.B'nin adliyeye 20 günlük bebeğiyle gelmesi dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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