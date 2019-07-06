Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu
Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde 2 bin 850 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde 2 bin 850 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçede uygulamalarını sürdürüyor.
Ekiplerin şüphelenmesi üzerine durdurulan bir otomobilde 2 bin 850 adet gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.
Otomobil sürücüsü M.P. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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