Tekirdağ'da kaçak üretilen 240 litre etil alkol ele geçirildi
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kaçak üretilen 240 litre etil alkol ele geçirildi.
01.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:38
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kaçak üretilen 240 litre etil alkol ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, İnönü Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 litrelik 48 plastik şişede toplam 240 litre kaçak üretilen etil alkol ve çeşitli etiketler ele geçirildi.
Olayla ilgili A.S. ve M.S. gözaltına alındı.
Kaynak: AA