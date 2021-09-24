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Tekirdağ'da kaçak tütün ve makaron operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tekirdağ'da kaçak tütün ve makaron operasyonu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 adres ve bir araçta yapılan aramada kaçak tütün ve binlerce makaron ele geçirildi.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 adres ve bir araçta yapılan aramada kaçak tütün ve binlerce makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde 2 ayrı iş yerinde ve 1 araçta arama yapıldı. Aramalarda, 13 bin 880 adet doldurulmuş makaron, 63 bin 200 adet bandrolsuz boş makaron, 400 adet bandrolü sökülmüş makaron, 112 adet kesilmiş orjinal bandrol ve 12 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da kaçak tütün ve makaron operasyonu

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