Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Kaçak tütün ve tütün ürünlerine yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirilirken, 3 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Çorlu ilçesinde kaçak tütüne yönelik çalışma gerçekleştirdi. Kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron üreten şahısların olduğu tespit edilmesi üzerine şüphelilerin ikamet ve adreslerinde arama yapıldı. Aramalarda, 16 bin 480 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 6 bin 600 adet boş makaron, 150 adet kesilerek alınmış mükerrer kullanılacağı değerlendirilen TAPDK bandrolü, 2 adet otomatik tütün doldurma makinesi ve bir adet hava kompresörü ele geçirildi.

Konuyla ilgili şüpheli 3 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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