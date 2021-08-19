TEKİRDAĞ'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU
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TEKİRDAĞ'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde işyerleri ve bir kamyonda yapılan aramada 622 kilo kaçak tütün, 3 milyon 50 bin bantrolsüz makaron ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde işyerleri ve bir kamyonda yapılan aramada 622 kilo kaçak tütün, 3 milyon 50 bin bantrolsüz makaron ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, Saray ilçesinde tütün kaçakçılığı yapıldığını belirledi. Şüphelileri takibe alan polis, ilçede depoya giden bir kamyon ile işyerlerinde yaptığı aramada 622 kilogram kıyılmış tütün, 3 milyon 50 bin bandrolsüz makaron, 360 bin bandrollü makaron, 5 bin 800 doldurulmuş makaron, 1 elektrikli makaron doldurma makinesi, 1 hava kompresörü, 227 mükerrer kullanılacağı değerlendirilen TAPDK bandrolü ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

TEKİRDAĞ'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU
TEKİRDAĞ'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU
TEKİRDAĞ'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU
TEKİRDAĞ'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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