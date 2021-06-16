Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu
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Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kaçak tütün yönelik düzenlenen operasyonda tütün ve çok sayıda tütün ürünleri ele geçirildi.

Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kaçak tütün yönelik düzenlenen operasyonda tütün ve çok sayıda tütün ürünleri ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele kapsamında Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesinde tütün ve tütün mamülü satan 3 ayrı işyerine yönelik yapılan aramalarda 3 işyerinde toplam 22 bin 780 adet içi kıyılmış tütün doldurulmuş makaron, 8 paket halinde 550 gram nargile tütünü, 4 Kilogram kıyılmış tütün, Tapdk belgesinin gerçelilik süresi dolmuş 1 işyerinde 86 bin 600 adet bandrollü boş makaron, 61 bin 75 gram Bandrollü Nargile tütünü, 22 bin 200 gram bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi.

3 şahıs hakkında 5607 Skm ve 4733 Skm suçlarından işlem yapıldı.

Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu
Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu
Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu
Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ

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Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu - Haberler
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