Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu
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Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu

06.01.2021 11:38 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:43
Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu

TEKİRDAĞ'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda 4 iş yeri, 1 ev ve 1 araçta yapılan aramalarda, 50 bin dolu makaron, 11 bin 500 boş makaron, 47 kilo kıyılmış tütün, 2 bin 500 sigara kağıdı ve 100 bandrol ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda 4 iş yeri, 1 ev ve 1 araçta yapılan aramalarda, 50 bin dolu makaron, 11 bin 500 boş makaron, 47 kilo kıyılmış tütün, 2 bin 500 sigara kağıdı ve 100 bandrol ele geçirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün ve mamullerinin ticaretinin önlenmesine yönelik Süleymanpaşa ilçesinde düzenledikleri operasyonda, 4 iş yeri, 1 ev ve 1 araçta arama yaptı. Aramalarda, 50 bin dolu makaron, 11 bin 500 boş makaron, 47 kilo kıyılmış tütün, 2 bin 500 sigara kağıdı ve 100 sahte bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.


- Tekirdağ
Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu
Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu
Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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