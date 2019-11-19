Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu
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Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu

Tekirdağ'da gümrük kaçağı tütün sattığı iddia edilen 9 kişiye adli işlem uygulandı.

19.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:28
Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu

'da gümrük kaçağı tütün sattığı iddia edilen 9 kişiye adli işlem uygulandı.

ekipleri, ilçe merkezinde kaçak tütün satışı yapan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 14 bin 460 içi tütün ile doldurulmuş makaron, 12 bin boş makaron, 48 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ve 17 litre sahte içki ele geçirildi.


Gümrük kaçağı tütün sattığı belirlenen 9 iş yeri sahibi hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA
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