Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu

19.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:28

Tekirdağ'da gümrük kaçağı tütün sattığı iddia edilen 9 kişiye adli işlem uygulandı.

Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe merkezinde kaçak tütün satışı yapan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 14 bin 460 içi tütün ile doldurulmuş makaron, 12 bin boş makaron, 48 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ve 17 litre sahte içki ele geçirildi.



Gümrük kaçağı tütün sattığı belirlenen 9 iş yeri sahibi hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA