Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu

16.09.2019 18:54

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 340 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün kullanımı ve satışı yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda kaçak olduğu tespit edilen 340 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA