Tekirdağ'da kaçak silah ticareti operasyonunda 5 kişi yakalandı

04.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:54

Tekirdağ'da düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bazı adresler ile bir terzihanede yaptıkları aramada 10 tabanca, 43 fişek, 8 şarjör, tabanca imalatında kullanılan alet, matkap, silah gövdesi ve namlu parçaları ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA