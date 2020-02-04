Tekirdağ'da kaçak silah ticareti operasyonunda 5 kişi yakalandı
Tekirdağ'da düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bazı adresler ile bir terzihanede yaptıkları aramada 10 tabanca, 43 fişek, 8 şarjör, tabanca imalatında kullanılan alet, matkap, silah gövdesi ve namlu parçaları ele geçirdi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.