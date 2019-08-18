18.08.2019 13:46

Tekirdağ'da kaçak midye avlayan 5 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, deniz polisi ekipleri Süleymanpaşa ilçesi liman sahasında kaçak midye çıkaran bir tekneye yaptığı baskında kaçak avlanan binlerce midye ile 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı deniz polisi, 'kaçak avlanmalarla mücadele' kapsamında gece denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, Süleymanpaşa İlçesinde bulunan bir liman sahasında kaçak midye avcılığı yapan şahısların teknelerine baskın yapıldı.Deniz polisi yaptığı baskında avlanması yasak olan binlerce midye ele geçirdi. Ekipler midye dolu tekneyi yedeğe alırken teknede bulunan 5 şüpheliyi gözaltına alıp ele geçirilen midyeleride denize bıraktı.

Kaynak: DHA