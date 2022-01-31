Tekirdağ'da kaçak makaron ve tütün operasyonu

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da yapılan operasyonda onlarca kilo tütün ve binlerce makaron ele geçirilirken, 5 kişiye işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bandrolsüz makaron, gümrük kaçağı sigara, doldurulmuş makaron ve açık kıyılmış tütün satışı yaptığı tespit edilen bir ikamet, bir depo ve 6 iş yerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 38 bin 960 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 104 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 6 bin adet bandrolsüz boş makaron, 19 adet mükerrer kullanılacağı değerlendirilen kesilmiş TAPDK bandrolü, 1 adet hava kompresörü, 1 adet otomatik sigara dolum makinesi ele geçirildi. 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa