Tekirdağ'da kaçak sigara satan 5 kişi hakkında işlem yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da kaçak sigara satan 5 kişi hakkında işlem yapıldı

AA, Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da kaçak sigara satan 5 kişi hakkında işlem yapıldı

Tekirdağ'da kaçak sigara sattığı tespit edilen 5 kişi hakkında işlem yapıldı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kaçak sigara sattığı tespit edilen 5 kişi hakkında işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ikamet, bir depo ve 6 işyerinde arama yaptı.

Aramada, kıyılmış tütün ile doldurulmuş 38 bin 960 makaron, 104 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 6 bin bandrolsüz boş makaron, 19 TAPDK bandrolü, hava kompresörü ve otomatik sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Sigara, Tütün, 3. Sayfa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title