Tekirdağ'da kaçak sigara satan 5 kişi hakkında işlem yapıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kaçak sigara sattığı tespit edilen 5 kişi hakkında işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ikamet, bir depo ve 6 işyerinde arama yaptı.

Aramada, kıyılmış tütün ile doldurulmuş 38 bin 960 makaron, 104 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 6 bin bandrolsüz boş makaron, 19 TAPDK bandrolü, hava kompresörü ve otomatik sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.