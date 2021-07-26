Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Süleymanpaşa ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Naip Mahallesi'ndeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine söz konusu bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonda, kaçak kazı yapan F.K, Y.D, A.S, H.B. ve A.S suçüstü yakalandı. Kazıda kullanıldığı belirlenen dedektör, balta, manila, kazma ve küreğe el konuldu.
Şüpheliler ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel