Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Tekirdağ'da define bulmak amacıyla kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.
03.08.2020 19:05 | Son Güncelleme: 03.08.2020 19:59
Tekirdağ'da define bulmak amacıyla kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.
Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kambursöğüt mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, düzenlendiği operasyonda O.B, İ.Z.S, İ.A, İ.Ö. ve L.T'yi suçüstü yakaladı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Kaynak: AA