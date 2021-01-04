Tekirdağ'da kaçak içki satışı yapan iş yeri sahibi gözaltına alındı

Kapaklı ilçesinde bir iş yerinde 28 şişe kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kapaklı ilçesinde bir iş yerinde 28 şişe kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinde yaptığı aramada 28 şişe kaçak içki ve 121 bandrollü şişe kapağı ele geçirdi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi S.S. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf