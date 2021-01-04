Tekirdağ'da kaçak içki satışı yapan iş yeri sahibi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tekirdağ'da kaçak içki satışı yapan iş yeri sahibi gözaltına alındı

04.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:06
Tekirdağ'da kaçak içki satışı yapan iş yeri sahibi gözaltına alındı

Kapaklı ilçesinde bir iş yerinde 28 şişe kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kapaklı ilçesinde bir iş yerinde 28 şişe kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinde yaptığı aramada 28 şişe kaçak içki ve 121 bandrollü şişe kapağı ele geçirdi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi S.S. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Donald Trump Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Prens Harry Cemal Hünal Eser Yenenler
Spor Ryan Babel Ömer Bayram Ersun Yanal Sergen Yalçın Arda Kardeşler
Tüm Haberler Ocak Kasım Beşiktaş Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da kaçak içki satışı yapan iş yeri sahibi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 11:12:51. #1.15#
title