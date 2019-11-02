Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu
Şarköy ilçesinde bir miktar kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şarköy ilçesinde bir miktar kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki üretiminin ve haksız kazanç sağlanmasının önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda 2 kişinin ikametgahlarında içki üretimi yaptığını belirledi.
Adreslerde yapılan aramada 270 litre etil alkol, 187 litre şarap, sahte bandrol, sahte içki üretiminde kullanılan materyaller ele geçirildi.
Şüpheliler C.D. ve N.D. gözaltına alındı.