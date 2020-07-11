Tekirdağ'da kaçak cep telefonu operasyonu Tekirdağ'da düzenlene operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Tekirdağ'da düzenlene operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malkara'da bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 552 adet cep telefonu ile 570 adet şarj cihazı ve kablosu ele geçirildi.

Araç sürücüsü emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA