Tekirdağ'da kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tekirdağ'da kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları sürüyor

24.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:15
Tekirdağ'da kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları sürüyor

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde su ürünleri denetimleri devam ediyor.

Su ürünleri kontrol görevlileri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde avlanması yasak 10 kasa sazan balığı ele geçirildi.

Balıklara el konulurken, sazanları avlayanlara idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Türkan Şoray Merve Dizdar
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Ünal Karaman Aykut Kocaman Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 12:15:57. #1.14#
title