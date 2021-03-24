Tekirdağ'da kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları sürüyor

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde su ürünleri denetimleri devam ediyor.

Su ürünleri kontrol görevlileri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde avlanması yasak 10 kasa sazan balığı ele geçirildi.

Balıklara el konulurken, sazanları avlayanlara idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman