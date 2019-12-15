Tekirdağ'da kaçak alkol operasyonu
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Tekirdağ'da kaçak alkol operasyonu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde 756 litre etil alkol ele geçirildi.

15.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:08
Tekirdağ'da kaçak alkol operasyonu

'ın ilçesinde yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde 756 litre etil alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe ekipleri, Cumhuriyet Mahalesi'nde yaptıkları denetimlerde, kapalı bir alanda 756 litre etil alkol ve 2 adet anason numunesi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.H, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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