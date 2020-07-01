Tekirdağ'da Kabotaj Bayramına özel muhteşem gösteri Tekirdağ'da Kabotaj Bayramına özel muhteşem gösteri Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

Tekirdağ'da Kabotaj Bayramına özel muhteşem gösteri

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Törende denize çelenk bırakılarak, römorkörlerle özel gösteri düzenlendi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle deniz kenti olan Tekirdağ Yelken Kulübünde düzenlenen törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Tekirdağ Liman Başkanı Erol Kayalı, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu ve yelkenci çocuklar katıldı.

Muhteşem gösteri

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı anısına denize çelenk bırakılması ile başlayan tören saygı duruşu ile devam etti. Saygı duruşunun ardından denizde iki römorkör sahneye çıktı. Denizde Kabotaj Bayramına özel muhteşem gösteri yapan iki römorkör suyu metrelerce havaya fışkırttı. Römorkörlerin muhteşem gösterisi, izleyen vatandaşlar tarafından büyük bir beğeni kazandı. O sırada kimi vatandaşlarda cep telefonu ve kameralarını açarak o anları kayda aldı. Gösterinin ardından kayıkçı gemileri de kısa bir süre gösteri yaparken, program çocukların yelkenlerini suya indirmesiyle son buldu.

Törende kısa bir açıklama yapan Vali Yıldırım, "Etrafı 3 denizle çevrili olan ülkemizin denizlerini temiz tutmalıyız. İnsanımızı denizlerle barışık hale getirmeliyiz" dedi.

Kaynak: İHA