Tekirdağ'da Kablo Hırsızlığı

Tekirdağ ve ilçelerinde çok sayıda haberleşme kablosu hırsızlığına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, il genelinde son iki yılda toplam 30 kez Türk Telekom'a ait haberleşme kabloları çalındı. Bunu araştıran jandarma ekipleri, şüphelilerin 34 KY 5719 plakalı kiralık bir otomobille Ergene ilçesinde olduğunu tespit etti.

Ulaş Mahallesi'nde konuşlanan İl ve Ulaş Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

Şüpheliler C.Ç. (46), M.D. (39) ve İ.P. (35), jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "örgüt faaliyeti çerçevesinde haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı" suçlarından tutuklandı.