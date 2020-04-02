Tekirdağ'da jandarmanın yaşlı ve hastalara desteği sürüyor
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Jandarma, Tekirdağ, Güncel

Tekirdağ'da jandarmanın yaşlı ve hastalara desteği sürüyor

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları karşılanıyor.

02.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:40
Tekirdağ'da jandarmanın yaşlı ve hastalara desteği sürüyor

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları karşılanıyor.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgenin ardından Valilik bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların market ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda 112, 155 ve 156 destek hatlarını arayarak yardım talebinde bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak için jandarma ekipleri, büyük özveriyle çalışıyor.

Talepleri karşılayan jandarma ekipleri mahalle mahalle dolaşarak ailelere malzemeleri teslim ediyor.

Söz konusu aileler yaşadıkları bu zor günlerde kendilerinden desteğini esirgemeyen jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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