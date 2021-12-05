Tekirdağ'da jandarma "Şiddetin Karşısında Kadınların Yanında" pankartıyla uçuş yaptı - Haberler
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Tekirdağ'da jandarma "Şiddetin Karşısında Kadınların Yanında" pankartıyla uçuş yaptı

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da jandarma

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığında görevli personel, "Şiddetin Karşısında Kadınların Yanında" pankartıyla yamaç paraşütü yaptı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığında görevli personel, "Şiddetin Karşısında Kadınların Yanında" pankartıyla yamaç paraşütü yaptı.

Jandarma ekipleri, Uçmakdere Mahallesi'ndeki piste gelenleri, "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" kapsamında aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde hayata geçirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi ( Kades ) uygulaması hakkında bilgilendirdi.

Daha sonra görevli jandarma personeli yamaç paraşütü yaparken, "Şiddetin Karşısında Kadınların Yanında" pankartı açtı.

Pankartla yaklaşık 10 dakika havada kalan pilot daha sonra yere indi.

Hatice Akpınar, AA muhabirine, jandarmanın yaptığı etkinlikle kadın haklarına karşı farkındalık oluşturulmasının çok anlamlı olduğunu söyledi.

Uçuş yapan Meryem Mahmudi de bu anlamlı günde jandarmanın yaptığı etkinliği çok güzel bulduklarını dile getirdi.

Tekirdağ'da jandarma Şiddetin Karşısında Kadınların Yanında pankartıyla uçuş yaptı

Tekirdağ'da jandarma Şiddetin Karşısında Kadınların Yanında pankartıyla uçuş yaptı

Tekirdağ'da jandarma Şiddetin Karşısında Kadınların Yanında pankartıyla uçuş yaptı

Tekirdağ'da jandarma Şiddetin Karşısında Kadınların Yanında pankartıyla uçuş yaptı

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AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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