Tekirdağ'da izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı
10.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:14
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Canhıdır Mahallesi yakınlarındaki merada yapılan izinsiz kazıda yaklaşık 3 metre derinliğinde çukur kazıldığını belirledi.
Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından şüpheliler M.K, T.B, M.Ş, Y.D, S.B, E.Ç. ve M.A'yı gözaltına aldı.
Kaçak kazıda kullanıldığı tespit edilen iş makinesi, kamyon ve otomobile el konuldu.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara