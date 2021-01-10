Tekirdağ'da izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tekirdağ'da izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı

10.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:14
Tekirdağ'da izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Canhıdır Mahallesi yakınlarındaki merada yapılan izinsiz kazıda yaklaşık 3 metre derinliğinde çukur kazıldığını belirledi.

Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından şüpheliler M.K, T.B, M.Ş, Y.D, S.B, E.Ç. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Kaçak kazıda kullanıldığı tespit edilen iş makinesi, kamyon ve otomobile el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Cemal Hünal Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Samet Aybaba Mustafa Yumlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Türk Ocak Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 14:16:49. #1.14#
title